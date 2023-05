Topschutter op zijn 38e, maar Jérémy "Perbut" stijgt niet mee met FC Luik naar 1B

Jérémy Perbet scoorde gisteren in de laatste match van het seizoen in Eerste Nationale nog een hattrick. Luik won thuis met 6-2 van Knokke. Zo sloot "Perbut" zijn seizoen af met 31 goals en als topschutter van de reeks.

FC Luik was al een paar weken zeker van promotie naar de Challenger Pro League, maar Perbet promoveert dus niet mee. HIj heeft de club laten weten dat hij zijn laatste contractjaar niet uitdoet en Luik deze zomer wil verlaten.

"Het was zijn wens om met een hoogtepunt en in totale verbondenheid met zijn teamgenoten en fans te eindigen", klinkt het bij Luik. "De overwinning tegen Knokke in een vol stadion, met drie nieuwe doelpunten en de titel van topscorer in Eerste Nationale voor het tweede seizoen op een rij, vormden voor Jérémy een mooie apotheose."

"De club heeft het verzoek van zijn spits aanvaard en zal voor de start van het nieuwe seizoen een opvolger zoeken."

Het is niet dat Perbet aan stoppen denkt. Volgens de Franstalige pers zouden Deinze (uit de Challenger Pro League) en Virton, dat zakt naar Eerste Nationale, de spits willen binnenhalen.