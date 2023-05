Dendermonde lost Terhulpen af als rugbykampioen, Kituro nummer 1 bij de vrouwen

De mannen van Dendermonde versloegen in de finale Terhulpen met 36-27.

De twee teams verdelen al sinds 2016 de titels onder elkaar. Terhulpen pakte de titel in 2019 en vorig jaar. Dendermonde kroonde zich in 2016, 2017 en 2018 tot Belgisch landskampioen. Ook in 2012 was Dendermonde de nummer 1.