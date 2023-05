Sprookjes bestaan! Matchwinnaar Criscito (36) scoort met allerlaatste trap uit zijn carrière

Domenico Criscito is een man van vele oorlogen. De Italiaanse verdediger maakte gedurende zijn carrière vooral furore bij het Italiaanse Genoa en Russische Zenit.



Een kortstondig avontuurtje bij Toronto FC bracht Criscito deze winter vervolgens terug naar de club van zijn hart voor een laatste dans.



De beenharde mandekker kondigde namelijk aan na dit seizoen afscheid te nemen van het profvoetbal. Al droeg hij de afgelopen weken nog stevig zijn steentje bij aan de promotie naar de Serie A.



Het voetbalafscheid van Criscito kon dus al niet meer stuk. Maar daar werd gisteren dus nog een gouden randje aan toegevoegd.



Bij een 3-3-stand tegen Bari mocht de verdediger in de 93e minuut nog een laatste keer optreden. Toen Genoa amper één minuut later nog een strafschop kreeg, drong een droomscenario zich op.



De kapitein bleef ijzig kalm zette zelf de kroon op een prachtige loopbaan.