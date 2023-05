Lorena Wiebes gedeclasseerd in Burgos, maar SD Worx wint toch met Demi Vollering

SD Worx heeft voor de 6e keer op een rij victorie gekraaid in de WorldTour. In de hellende finish richting Lerma werd de rode loper uitgerold voor Lorena Wiebes, die het met veel bravoure leek af te maken. De jury had evenwel gezien dat ze in de voorbereiding een duw had gegeven. Omdat Demi Vollering tweede werd, blijft het succes alsnog in de ploeg.