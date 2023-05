Bekijk de samenvatting van de 10e etappe in de Giro

Na 6 ritten in de Vuelta en 2 etappes in de Tour heeft Magnus Cort (30) nu ook een ritzege in de Giro te pakken. De Deense beer van EF-EasyPost schoof mee in de vroege vlucht en rondde een chaotische etappe in hondenweer koelbloedig af in de sprint. Geraint Thomas blijft leider.