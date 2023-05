"Verschil tussen RWDM en Union? Dat is als verschil tussen Roméo Elvis en zijn zus Angèle"

Het was een volksfeest zaterdagavond in Molenbeek, na de 1-0-zege tegen RSCA Futures die RWDM de zekerheid over de titel verschafte. "Na een Brusselse derby dan nog, dat maakt het extra speciaal", merkt Jeroen Roppe op.

Een titelfeestje na een Brusselse derby, hebben we dat niet al eerder gezien? "Het is eigenlijk zoals 2 jaar geleden toen Union de promotie mocht vieren, na een match tegen RWDM. Al was dat toen in volle coronaperiode, zonder supporters in het stadion."

"Dit was helemaal anders. Het was een kolkende voetbaltempel, het stadion stond in vuur en vlam. Het Edmond Machtensstadion was helemaal uitverkocht, met 9.000 toeschouwers. Het voetbal leeft echt wel in Molenbeek."