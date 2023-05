"Kompany zal zeker iets opgestoken hebben van De Zerbi, het was het zotste wat ik al zag"

Opvallende toeschouwer bij Arsenal-Brighton (0-3) afgelopen weekend: Vincent Kompany nestelde zich in een zitje van het Emirates Stadium. "Volgens mij wou hij Roberto De Zerbi eens live komen aanschouwen", zegt Filip Joos in '90 minutes'.

"Ik denk dat Kompany er ook iets van opgestoken zal hebben. Of toch 'wow' heeft gezegd. Want op tactisch vlak was het niet normaal, het zotste wat ik al gezien heb."

"Volgens mij wou De Zerbi tonen dat hij straffer is dan Arsenal-coach Arteta. En dat is ook gelukt."

De huidige coach van Brighton trainde eerder Sassuolo en Sjachtjor. "Een paar Italiaanse clubs waren ook geïnteresseerd, maar dan zou hij zijn ding niet mogen doen hebben."

"Hij is ook gewoon in Oekraïne gebleven toen de oorlog uitbrak. Hij wou bij zijn spelers blijven."

"Hij zal sowieso een kans krijgen bij een grotere ploeg, al is het nog maar de vraag of het ook daar zal werken."