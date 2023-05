Weer net niet voor Thomas Detry: "Altijd dezelfde vraag, ik heb geen antwoord meer"

Alle ingrediënten voor de eerste zege leken voorradig: Thomas Detry had de goeie vorm beet, begon als 2e in een goeie uitgangspositie aan de slotdag én had de vocale steun van het thuispubliek. "Ik lijk wel Tiger Woods", had Detry zaterdag nog gezegd over de toeschouwers.

Maar net als de vorige keren liep het mis. Detry gaf zichzelf op de eerste holes kansen op birdie, maar zijn putts vielen net niet. "Ik heb eigenlijk niet zo slecht gespeeld. Voor hetzelfde geld stond ik na 5 holes op -3 en nu was het +1 en eigenlijk had ik geen slag gemist."

"Ik voelde me heel goed in het begin en speelde zonder druk. Maar de birdies vielen gewoon niet. Dan voel je de teleurstelling bij de fans." De frustratie maakte zich ook wat meester van Detry. "En ik slaagde er niet in om na die foutjes de situatie om te keren."

Van strijden voor de zege was geen sprake meer, Detry eindigde als 7e. "Zo werd het een dag om snel te vergeten. De vele mensen die mij vanaf hole 1 volgden, hadden de verwachting dat ik zou winnen. Het is een droevige dag voor mezelf en voor iedereen, maar hopelijk hebben ze toch genoten."