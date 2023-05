Na jaar vol verandering wil golfer Thomas Detry schitteren in België: "Regelmaat is mijn kracht"

Dag en nacht verschil met een jaar geleden. De Soudal Open in eigen land vorig jaar was voor Thomas Detry de trigger om het anders aan te pakken en dat leidde de golfer naar de VS. "Na 6 jaar in Europa had ik nood aan iets nieuws", zegt Detry.

De Soudal Open wordt zijn eerste toernooi van het jaar op de Europese DP World Tour en dus doet het extra deugd voor Thomas Detry dat het in eigen land is. "Ik woon nu al een paar jaar niet meer in België, het is dus heel leuk om nog een keer terug te zijn. Voor je eigen vrienden kunnen spelen, blijft een droom." Detry (30) wordt een van de blikvangers en hoopt dat hij beter kan doen dan vorig jaar, toen hij de cut niet haalde. "Vorig jaar zat ik rond deze periode in een dip. Het waren speciale omstandigheden, ik was net papa geworden en meteen na die gemiste cut ben ik veranderd van caddie." Een beslissing die zijn vruchten heeft afgeworpen. "Dat heeft voor een goeie déclic gezorgd en daarna heb ik een heel goeie zomer gespeeld. Ik haalde de top 10 op de Scottish Open en top 5 in Wentworth."

Je hebt dikwijls het gevoel dat je er alleen voor staat op de PGA Tour. Maar ik reis samen met mijn vrouw en dochter en we doen dat goed. Thomas Detry

De trein was vertrokken voor Detry, maar die trein kreeg plots een andere bestemming: de Verenigde Staten. "Ik haalde mijn kaart voor de PGA Tour en het leek een logische stap om over te steken. Na 6 jaar op de Europese Tour had ik iets nieuws nodig en de PGA Tour is toch een uitdaging."

Van Europa naar de VS, in golf is het een grote stap. "Het niveau is hoger en de banen zijn helemaal anders. De greens zijn sneller in vergelijking met Europa en de banen zijn veel langer. Op elke hole moet je je driver uithalen en zo hard slaan als mogelijk."

Niet enkel golftechnish is het anders, ook het leven in de VS vergt aanpassingen. Daar knapten Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters in het verleden op af. "Het is een grote verandering. Je hebt dikwijls het gevoel dat je er alleen voor staat. Maar ik reis samen met mijn vrouw en dochter en we doen dat goed. Met mijn gezin vorm ik een team."

"De weg der geleidelijkheid is mijn profiel"

Als je nieuw bent op de PGA Tour, dan is de start van het seizoen heel belangrijk. Detry miste die start niet en is nu al nagenoeg zeker van zijn PGA Tour-kaart voor volgend seizoen. Zo eindigde hij 5 keer in de top 15, met de 2e plaats in Bermuda als uitschieter. "Ik ben niet zo'n explosieve speler als mijn goeie vriend Thomas Pieters, mijn kracht is regelmaat. Ik probeer elke week top 25 te halen en hopelijk komt daar af en toe een top 5 uit." Op dezelfde manier probeert Detry aan zijn carrière te bouwen: stap voor stap. "De weg van de geleidelijkheid is een beetje mijn profiel. Ik ben nog jong en heb nog vele jaren voor me. Als je naar mijn statistieken kijkt, dan is het elk jaar een beetje beter."

Ik ben er al een paar keer dicht bij geweest en ik probeer er niet te veel aan te denken. Ik focus op de langere termijn. Thomas Detry over die eerste zege