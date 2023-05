Hoe Europa (en de Soudal Open) het kind van de rekening is van de machtsstrijd in het golf

Met de komst van de LIV Tour is de golfwereld ontwricht. De Europese Tour lijkt een van de slachtoffers te worden en dat is ook zichtbaar deze week op de Soudal Open. Zo ontbreekt Thomas Pieters op het Belgische golftoernooi.

De DP World Tour, de "Europese Tour" in het golf, is neergestreken in België deze week voor de Soudal Open. Voor topgolf moet u dus vanaf donderdag op het golfterrein van Rinkven zijn. Vier dagen golffeest in België, maar de DP World Tour vecht voor zijn/haar toekomst. Met de oprichting van de controversiële LIV Golf Tour verloor de Europese Tour enkele van zijn topspelers – onder wie Thomas Pieters. Die had hét uithangbord van de Soudal Open moeten zijn, maar speelt deze week een LIV-toernooi in de Verenigde Staten. Het toernooicomité moet binnenkort beslissen wat het met de "overlopers" zal doen. Vorige week zegden legendes als Sergio Garcia en Lee Westwood hun lidmaatschap op. De rechter volgde de beslissing van de DP World Tour om spelers die vorig jaar zonder toestemming deelnamen aan de LIV Tour te straffen. Maar de hamvraag is nu, worden de spelers ook in de toekomst geweerd? Dat heeft de Amerikaanse PGA Tour gedaan en wordt ook door een groep trouwe Europese golfers gevraagd, maar heeft de DP World Tour wel de luxe om die spelers met naam en faam te weren?

Hervormingen in VS zijn voelbaar in Europa

Want als reactie op de komst van de LIV Tour haalt de PGA Tour, al jarenlang de meest prestigieuze en lucratieve Tour, alles uit de kast: hoger prijzengeld en meer verplichte toernooien voor de toppers. En dat is voelbaar in Europa. Die verplichte toernooien en de finaleweken van de PGA Tour (waar de winnaar 18 miljoen dollar kan winnen) hebben gevolgen voor de Europese kalender. Want de topspelers focussen zich tot eind augustus op hun Amerikaanse verplichtingen. Vorige week was er de Italian Open, op dezelfde golfbaan waar in september de Ryder Cup wordt gehouden, en slechts 10 spelers uit de top 100 waren van de partij.

Europa enkel als opstapje voor Amerikaanse droom?

Door een hervorming van de wereldranglijst zijn er op de PGA Tour veel meer punten te rapen dan op de Europese toernooien. Zo is het voor spelers uit Europa veel moeilijker om te stijgen op de wereldranglijst. De top 50 is de heilige graal in golf, omdat je dan automatisch gekwalificeerd bent voor de 4 majors. Maar ook de top 100 is belangrijk, want de sponsordeals zijn vaak veel lucratiever als je in de top 100 staat. De 11 Europese spelers die vorige week in de top 50 van de wereldranglijst stonden, spelen quasi fulltime op de PGA Tour. De enige uitzondering was onze landgenoot Thomas Pieters. Bovendien krijgt - dankzij een partnership met de PGA Tour - de top 10 van de Europese ranking op het einde van het jaar speelrechten op de PGA Tour. Zo dreigt de Europese Tour zijn beste spelers en grootste talenten te verliezen en enkel nog gezien te worden als een opstapje naar de Amerikaanse droom.