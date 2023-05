Over naar plan B: Evenepoel richting Ronde van België, Zwitserland en/of Frankrijk?

Het zijn de keiharde wetten van de topsport: het ene moment ligt je droom na al die opofferingen plots aan diggelen, nog geen dag later wordt er al gekeken naar wat de toekomst in petto heeft. Wat kunnen de volgende doelen van Remco Evenepoel zijn? Uiteraard domineert de Tour ook dat debat.

Vuelta-Giro-Tour. Hoezeer Remco Evenepoel afgelopen winter ook richting de Ronde van Frankrijk werd gemasseerd, Soudal - Quick Step hield halsstarrig vast aan de planning die het had uitgestippeld. Stick to the plan. De keuzes van de parcoursbouwers leken die volgorde van de grote rondes ook te staven. De Giro charmeerde met 3 tijdritten (meer dan 70 kilometer), ASO beperkte de chrono's tot één lastige tijdrit. Voor 2024 zou de Tour meer dan waarschijnlijk wél het hoofddoel worden en ASO zat de regerende wereldkampioen ook al op te vrijen, maar Soudal-Quick Step rekende voor deze Tour op Julian Alaphilippe en een van de sprinters, Fabio Jakobsen of Tim Merlier. Maar ook het coronavirus heeft zich dus - helaas - gemoeid. Na een maandenlange voorbereiding richting het roze doel valt alles na 9 etappes in duigen. De fysieke averij is één belangrijk aspect, de mentale opdoffer is een niet te onderschatten gegeven voor een topsporter. Maar zoals gezegd: een winnaar als Evenepoel kijkt altijd vooruit en binnenkort zal men het geweer van schouder veranderen. Met de nodige bagage uit het verleden: na elke tegenslag wil hij nog sterker voor de dag komen dan voorheen en hij heeft leren relativeren. Veerkracht is een van zijn sterkste wapens geworden. Voor een 23-jarige klepper is Evenepoel bijzonder volwassen geworden.

Na 9 dagen moet Remco Evenepoel zich afzonderen van zijn ploeg.

Opgave na "amper" 9 ritten: straks een voordeel?

Zijn ploeg, artsen en experts kunnen het niet genoeg benadrukken: het is vooral belangrijk dat Remco Evenepoel uitziekt en daar voldoende tijd voor neemt. Het is momenteel niet duidelijk hoe zwaar het coronabeestje zich heeft vastgebeten in het lichaam van de wereldkampioen. De ene coureur ziet af en wordt geconfronteerd met een lange herstelperiode, een andere renner voelt zich relatief snel weer de oude. Dat genezingsproces zal bepalen hoe snel Evenepoel opnieuw kan opbouwen en een volgend doel kan prikken. Belangrijke kanttekening: Evenepoel is vrij snel (noodgedwongen) uit de Giro gestapt. Het zou een ander verhaal geweest zijn, mocht hij pakweg in de derde week geveld geweest zijn. Dan zou de fysieke slijtage nog een pak groter zijn, net als de mentale optater zo dicht bij Rome (en het roze?). Bovendien gaat het ook niet om lichamelijke letsels zoals breuken en andere blessures na een valpartij. Wat dat betreft, zit iemand als Tadej Pogacar in een ander schuitje. Ook voor de Sloveen wordt het een race tegen de klok. Wellicht is zijn hindernissenparcours nog complexer dan dat van Evenepoel.

Komen de twee elkaar toch nog tegen in de Tour?

Glasgow en Lombardije

Wie Pogacar zegt, zegt uiteraard de Tour (zaterdag 1 juli tot zondag 23 juli). Maar voor we de olifant in de kamer benoemen, is het goed om te kijken naar wat de originele planning van Evenepoel zou geweest zijn ná de Giro. De volledige lijnen waren nog niet uitgetekend, maar uiteraard werkte Glasgow als een rode lap op een stier. De WK-wegrit op zondag 6 augustus en de tijdrit op vrijdag 11 augustus waren dé zomerdoelen. Vooral die tijdrit leefde bijzonder hard bij Evenepoel, die ondanks zijn jeugdige leeftijd al met een bingokaart bezig is. De Vuelta (26 augustus tot 17 september) was geen optie als titelverdediger, de Ronde van Lombardije (7 oktober) was wel een cruciale najaarsafspraak.

In Australië werd Remco Evenepoel 3e op het WK tijdrijden.

(Baloise Belgium) Tour?

Die koersen zijn natuurlijk nog (vrij) verre toekomstmuziek. Het gros van de renners die naar de Tour de France trekken, bereidt zich momenteel voor op hoogte. Zo kampeert een groepje rond Julian Alaphilippe (met Andrea Bagioli, Mauri Vansevenant, Rémi Cavagna, Dries Devenyns en Florian Sénéchal) op de Sierra Nevada. Sprinter Fabio Jakobsen koerste vorige week in Hongarije met onder andere Yves Lampaert. Tim Merlier en Kasper Asgreen rijden deze week de Vierdaagse van Duinkerke. Zij zullen hun Tour-kaartje willen beveiligen tijdens de Dauphiné (zondag 4 tot en met zondag 11 juni) of de Ronde van Zwitserland (zondag 11 juni tot en met zondag 18 juni). Die traditionele voorbereidingskoersen lijken voor Evenepoel uitgesloten (zeker de Dauphiné), een eventuele (hoogte)stage kan in die periode ingepast worden. Om dan de draad weer op te pikken in de Baloise Belgium Tour (14 tot 18 juni)? Met een passage door Schepdaal hoopte de organisatie de wereldkampioen sowieso te verleiden tot een acte de présence. Het BK - tegen de klok en op de weg - kan Evenepoel richting de Grand Départ in Bilbao loodsen, maar wie moet zijn plaatsje dan afstaan in de Tourkern en in welke mate wordt Evenepoel omringd? Het verwachtingspatroon zal sowieso hoog zijn, maar Evenepoel kan de Tour vooral als een ontdekkingsreis aanvatten. Een trip waarmee hij de sponsors alleen maar kan plezieren.

het aanbod de komende weken en maanden 4-11/06 Dauphiné 4/06 Brussels Cycling Classic 11-18/06 Ronde van Zwitserland 11/06 Elfstedenronde Brugge 14-18/06 Baloise Belgium Tour 22/06 BK-tijdrit 25/06 BK-wegrit 1/23/07 Ronde van Frankrijk 22-26/07 Ronde van Wallonië 29/07 Clasica San Sebastian 6/08 WK-wegrit 11/08 WK-tijdrit 26/08-17/09 Vuelta 7/10 Ronde van Lombardije

"Er mag geen paniekvoetbal ontstaan"

"Publicitair kan die Ronde van België zeker interessant zijn", vertelde Renaat Schotte gisteren vanuit Italië, "maar voorlopig is het giswerk. Bij Soudal-Quick Step zullen ze alles rustig op een rijtje zetten." Ook onze reporter in de Giro beseft dat het logisch is dat de Tour nu overal in één adem wordt genoemd. "In theorie zet deze opgave de deur meer dan op een kier. Hij geeft vroeg genoeg op om zich te heroriënteren." "Maar bij The Wolfpack houden ze graag vast aan de originele seizoensplanning en die had geen Tour in petto."

