José De Cauwer voorspelde dat Van Avermaet weer zou winnen: "Hij koerst nu zonder druk"

1338 dagen. Zolang moest Greg Van Avermaet wachten op een nieuwe zege na de GP Montréal van 2019. Zondag was het zover in de Boucles de l'Aulne. "Een paar weken geleden vertelde ik hem aan de telefoon dat dit zou gebeuren", zegt ex-mentor José De Cauwer in onze podcast De Tribune.

Een machtsprint tegen landgenoot Florian Vermeersch, dat vormde het scenario voor de eerste winst in lange tijd voor Greg Van Avermaet. De commentatoren van tv-zender France 3 moesten toch even goed kijken wie de winnaar was in de Boucles de l'Aulne. "Dat het zo lang geleden was, zal er zeker iets mee te maken hebben", vertelt José De Cauwer. "Ik vind het geweldig voor hem. Nee, het is niet de grootste wedstrijd, maar het zal hem enorm veel deugd gedaan hebben om dit in zijn slotjaar nog te kunnen doen."

Nu hij die rust gevonden heeft, is hij vrij. José De Cauwer

Onze cocommentator zag zijn succes wel al lonken in een glazen bol: "Van Avermaet belde me op om me te bedanken voor een aantal zaken doorheen zijn carrière, maar ik stak hem toe dat het toch nog niet gedaan was." "Nu hij die rust gevonden heeft, is hij vrij. Hij zal nog winnen dit jaar, omdat ik weet dat hij er nog altijd heel veel voor doet en laat."



"Hij moet na zijn carrière voldoende tijd nemen"

De bijna 38-jarige Van Avermaet stapt na dit seizoen uit het peloton, maar wat ligt er na de actieve carrière in het verschiet voor de ex-olympisch kampioen? "Ik heb hem in de eerste plaats aangeraden om voldoende tijd te nemen om na te denken. Even genieten en herbronnen. Hij moet niet vlug-vlug in de eerste kans investeren. Daar is hij intelligent genoeg voor." Zien we hem over een aantal jaar ergens in een ploegwagen? "Hij zou een gretige ploegleider zijn, dus zijn renners zouden serieus uit hun pijp moeten komen bij hem."

"Koersen met corona is nooit aan te raden!"

Greg Van Avermaet luisterde achter zijn radio ook mee naar de uitzending van De Tribune en sms'te De Cauwer tijdens de discussie rond de exit van Remco Evenepoel in de Giro: "Koersen met corona is nooit aan te raden!" Van Avermaet kan het weten, want na zijn coronabesmetting vertelde hijzelf dat hij niet meer dezelfde renner was. "Van een ziekte word je nooit beter", sluit De Cauwer filosofisch af.