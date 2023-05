Beerschot begint opkuis met oog op volgend seizoen en laat 5 spelers gaan

Beerschot startte aan het seizoen met een duidelijk doel: niet langer dan één jaar in de Challenger Pro League blijven. Een maand geleden mochten ze hun titelkansen vergeten na een 5 op 18 in de kampioenschapsgroep van de Challenger Pro League.

Beerschot wil naar volgend seizoen toe het team versterken om zijn kansen op de Jupiler Pro League gaaf te houden. Voor er versterking kan binnengehaald worden, moet er eerst een opkuis komen. Daarom bieden ze 5 spelers geen nieuw contract aan. Het gaat hier om Léo Seydoux, Abraham Okyere, Frédéric Frans, NicksoenGomis en Ilias Moutha-Sebtaoui.

Opvallend is het afscheid van Léo Seydoux, die dit seizoen geleend werd van Westerlo en als enige speler van Beerschot in alle officiële wedstrijden in actie kwam.

Daarnaast hoopt Beerschot het contract van de 24-jarige Belgische middenvelder Dante Rigo wel te verlengen.

Ook het contract van Frédéric Frans (34) wordt niet verlengd. Hij speelde vier seizoenen voor de Antwerpse ploeg, maar krijgt mogelijks een andere functie binnen de club.