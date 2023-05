Artuur Peters eindigt 8e in A-finale 1.000 meter in Wereldbeker in Hongarije

Artuur Peters, die op het EK in München vorig jaar brons pakte, ging zeer slecht van start met een laatste plaats op de controlepunten na 250 en 500 meter. Pas op het einde van de race kon hij een plaatsje opschuiven in het klassement door de beste tijd te noteren op de laatste 250 meter.



Varga won voor de Portugees Fernando Pimenta en zijn landgenoot Balint Kopasz, de regerend wereldkampioen.



Naast de K1 op de 1.000 meter komt Peters ook uit in de K2 op de 500 meter samen met Bram Sikkens, net als in de K1 op de 5.000 meter.



Gisteren slaagde zowel de Belgische K4 bij de mannen als bij de vrouwen er niet in om de finale te bereiken. Later vandaag openen ook Hermien Peters en Lize Broekx, de huidige Europese runners-up op de K2 500 meter, hun regatta.