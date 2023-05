Marten Van Riel staat na 11 maanden aan de zijlijn voor comeback: "Ik geloof nog in olympisch podium"

"Ik zie het als een test. Ik heb een beetje schrik voor de race, want dat is de hoogste vorm van belasting. Maar ik denk dat mijn enkel het wel aankan. Ik heb gewoon geen idee waar ik sta."

Voor zijn comeback in Yokohama legt Van Riel de lat dan ook niet te hoog. “Ik ga nog niet meedoen voor de medailles”, is hij realistisch. “Ik hoop een “baseline” neer te zetten waarop ik kan voortbouwen.”

Elf maanden blessureleed kon hij dan ook missen. Maar een valpartij in de World Triathlon Series in Leeds leidde tot botoedeem op zijn enkel. Bijna acht maanden mocht Van Riel zijn loopschoenen niet aantrekken.

Met zijn 30 lentes behoort Marten Van Riel al niet meer tot de jongste triatleten op de korte, olympische afstand. Toch wil hij na zijn zesde plek in Rio en vierde plek in Tokio nog één keer schitteren op de Spelen.

Over zijn vorm tast Van Riel nog wat in het duister, maar over zijn ambities twijfelt hij niet. "Ik geloof nog altijd in een olympisch podium. Ben ik in Yokohama pas 30e, dan weet ik hoe ver ik van de top sta."

"Ik zal al tevreden zijn als ik me laat zien tijdens de race. Ik wil er op de fiets misschien wel een wedstrijd van maken. De top 10 is niet realistisch, maar als ik de top 20 haal, ben ik tevreden. Als dat lukt na 4 weken intensief lopen, dan zal ik wel het gevoel hebben dat ik weer op podiumniveau kan geraken."

Van Riel stoomde zich in de Sierra Nevada klaar, samen met de renners die de Giro voorbereidden. Maar ook de concurrentie heeft natuurlijk niet stilgezeten. "Elk jaar komen er nieuwe toppers bij", beseft hij.

"Het niveau ligt enorm hoog. Ik hoop dat ik me weer kan aanpassen en me er stilletjes aan kan tussen nestelen. Dat motiveert me ook: ik wil mezelf verbazen. Ik zal het hen als ouderdomsdeken zo moeilijk mogelijk maken."