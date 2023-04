Triatleet Marten Van Riel is na enkelblessure klaar voor comeback: "Uit op revanche"

Triatleet Marten Van Riel is na bijna een jaar zonder wedstrijden klaar voor een terugkeer in competitie. De olympiër, vierde op de Spelen in Tokio, verschijnt op 13 mei aan de start van de World Triathlon Championship Series in het Japanse Yokohama. "Er gaat geen dag voorbij zonder te trainen", vertelt Van Riel.