Karl en José over windstilte tussen de toppers: "Hebben ze schrik van de sterkte van Remco?"

Karl Vannieuwkerke: "José, ik kan niet anders dan je confronteren met je eigen uitspraak: 'Op de Gran Sasso krijgen we zeker verschillen of ik ken er niets meer van'. Waarvan akte."

"Oké, er stond die wind, die het moeilijk maakte om weg te rijden. Slechts 1 renner probeerde het: Champion. En die was meteen weer weg. Ik was echt ontgoocheld."

José De Cauwer: "Dat laatste is het dus. De laatste 2-3 uur vroeg ik me voortdurend af: wat gebeurt er hier? Hoe dichter ze bij de streep kwamen, hoe meer ik dacht: dit kan toch niet waar zijn? Niets maar dan ook niets in het peloton."

Karl: "Is dit angsthazerij van de concurrenten van Evenepoel?"

Karl: "Ze hebben Evenepoel ook niet onder druk gezet om te zien of hij wel oké is na die valpartijen. Waarom doen ze dat niet?"

Karl: "En overmorgen is er dan weer die tijdrit."

José: "Ja, bij een normale gang van zaken smeert Evenepoel zijn concurrenten dan weer een halve minuut of bij sommigen een minuut aan. Gaan ze hem op de volgende beklimming dan wél aanvallen? Omdat ze dan nog een minuut verderop staan?"

"We missen hier de koersmentaliteit van in het voorjaar. Iemand als een Pogacar had er wel vuur in gebracht. Die durft wel."