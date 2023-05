Evenepoel moederziel alleen in finale, maar (nog) geen reden tot paniek: "Geen probleem, maar kan dat wel worden"

Het verliezen van de maglia rosa was geen ramp voor Remco Evenepoel.

Voorafgaand aan de etappe was dan ook de nodige inkt gevloeid over het afstaan van die trui om de vele verplichtingen te ontlopen.

Opmerkelijker was dat de wereldkampioen in de eerste échte bergetappe meteen geïsoleerd zat.

"Dat was inderdaad opvallend, des te meer omdat Ineos daar nog sterk vertegenwoordigd was met een pion of 5", aldus Renaat Schotte, onze man ter plekke in Italië.

Toch moet Remco Evenepoel zich (nog) geen zorgen maken.

"In het begin van de etappe moest Soudal-Quick Step vele brandjes blussen. Daardoor kwam de ploeg in de finale minder uit de verf", nuanceert Renaat Schotte.