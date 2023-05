"Weer zo'n stressvolle dag voor Soudal-Quick Step, dit zal Remco toch nerveus maken"

Karl Vannieuwkerke: "Ja, José, blij dat deze dag achter de rug is. Dit zijn zo van die etappes die je vooraf niet aanstipt, maar waarbij je niet uit je zetel geraakt."

José De Cauwer: "Dat is waar, Karl. Ze zullen in alle volgauto's een hele dag stress gehad hebben. Het begon al met die valpartij bij de ontsnapping. Eigenlijk zijn we van de ene naar de andere valpartij gereden. Helemaal op het einde was het dan totale chaos."

Karl: "Het was 'van den hond' in het begin"

José: "Precies, daar is niets van gelogen. We hebben wel nooit een beeld gezien hoe het uiteindelijk gebeurd is. Het moet zijn dat die fiets van Ballerini weer naar rechts is gekatapulteerd."

Karl: "Hij bleef lang zitten, maar uiteindelijk zag het er nog goed uit. Bij die tweede val dacht hij veilig te zitten binnen de 3 km. Hij stuurde uit. Vergat hij daarbij die wave van rechts?"

José: "Er was al die valpartij 4 kilometer eerder, met Roglic onder meer, maar alles kwam toch weer samen. Er ging een 'oef' door het peloton. Remco laat zich dan verrassen door iemand die van rechts komt en eigenlijk geen fout maakt, vind ik. Het is eerder Remco die even 'weg' is. Hij zag die renner die nog wou sprinten niet aankomen."

Karl: "Latere winnaar Kaden Groves was een van de renners die betrokken raakte bij de val op 6 km van de finish."

José: "Formidabel. Er waren een drietal ploegmaats die zich hebben laten uitzakken om hem te gaan ophalen. In de laatste kilometer zat hij volledig alleen. Hij kiest het juiste moment om aan te gaan. Heel sterk." "Dat Groves een sprinter is die er zal komen - en die er eigenlijk al staat - daar kunnen we van op aan. Hij kan ook voldoende bergop rijden. Dat kan een man zijn die voor de puntentrui gaat."

Karl: "Wat gebeurt er met Cavendish in de sprint?"

José: "Een witte lijn en regen, dat is altijd een gevaarlijke combinatie. Dat weet elke wielrenner. Zijn achterwiel slipte. Hij kreeg terug grip, maar komt dan weer ten val en neemt daarbij Fiorelli mee. Als dat dranghekken zoals in de Ronde van Polen waren, dan was dat nog eens een valpartij."

Karl: "Die regen maakt van de eerste dagen zware dagen. Sleep je dat niet mee in de rest van de Giro?"

José: "Je verwacht het niet in het zuiden van Italië. Je denkt 'gloria hallelujah, hier schijnt de zon'. Dat klopt dus niet altijd. Het was gisteren al een stressvolle dag voor Soudal-Quick Step en vandaag was niet minder. Dat zal Remco op een of andere manier toch nerveus maken. Je kunt wel zeggen dat het hem niets doen, maar dat is niet waar."

Karl: "Morgen gaan we naar Napels, een stad die aan voetbal doet denken. Maar denk jij ook aan koers?"

José: "Toch wel. Ik was ooit supertrots dat ik met de auto van Supersport heel dicht bij de aankomst kon staan, maar achteraf bleek er wel 20 man op het dak te staan. Ook dat is Napels voor mij."

Karl: "Gaan we morgen nog eens sprinten?"