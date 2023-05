Jeugdwereldkampioen muurklimmen Hannes Van Duysen (18) breekt door bij profs: "WB-zilver was onverwacht"

Boulder is zijn ding

Het zijn drukke tijden voor Van Duysen, die eind april 2e werd in de Wereldbekermanche boulder in Japan. De dubbele wereldkampioen bij de junioren (2021 en 2022) breekt ook bij de profs door in zijn eerste seizoen. "De zilveren medaille in Japan was totaal onverwacht. Ik ging ernaartoe met het idee om de halve finale te halen. Eenmaal in de halve finale was ik superblij en voelde ik veel minder druk om te klimmen." De prestatie van Van Duysen is goed nieuws richting Parijs 2024. Op de Spelen moet de boulderdiscipline (het klimmen van een korte route dicht bij de grond zonder het gebruik van een touw) gecombineerd worden met de lead (lengteklimmen, je klimt zo hoog mogelijk met de zekering van een touw). Boulder is Van Duysens favoriete discipline: "Boulder is vaak kort en technisch en explosiever dan lead. Het gaat meer om kracht en veel techniek."

Missie Parijs 2024

Als onze jonge landgenoot regelmatig blijft presteren in de bouldercompetitie en nog wat progressie maakt in de lead, is hij klaar voor Parijs.



Op het WK dit jaar zijn er 3 olympische tickets te verdienen, op het EK nog eentje. "En als je er dan nog niet bij bent, zijn er volgende seizoen nog 3 selectiewedstrijden. Ofwel moet je er 1 van de 3 winnen om je te kwalificeren, ofwel moet je in de top 10 staan van die drie wedstrijden."



Om dat niveau te halen traint Van Duysen heel hard: "Ik sta op en vertrek meteen voor mijn eerste klimsessie, meestal is dat boulder. Daar komt nog wat techniek en coördinatie bij. Daarna volgt er rust en in de late namiddag een tweede sessie. Dat is meestal een leadsessie."



Voor een topsportklimmer als hij is het wel zoeken naar klimzalen, in tegenstelling tot onze buurlanden zijn er in ons land weinig locaties waar je op hoog niveau kan trainen.



"In de gewone zalen zijn er meestal niet genoeg mogelijkheden. In Brussel is er een die boulders op hoog niveau bouwt. In België komen we veel zalen tekort waar er goede wedstrijdboulders staan. De zalen zijn meestal commercieel, de niveaus gaan daar niet zo heel hard. Dat is spijtig."



Maar dat houdt het jonge talent niet tegen om hoog te mikken.