Hoe Remco Evenepoel in de Vuelta geleerd heeft dat negatieve energie zinloos is

Moet Remco Evenepoel straks na de etappe nog een rondje geven op het podium en in de perszaal of vallen die verplichtingen weg? Het is de vraag die richting Lago Laceno op vele lippen brandt. Christophe Vandegoor zat vorig jaar in de Vuelta in het spoor van Evenepoel en schetst het hinken op twee gedachten.

Mocht Remco Evenepoel straks de leiderstrui "verliezen", dan zorgt dat inderdaad voor "minder werk" voor zijn ploeg. Maar zullen die vier dagen van relatieve rust het verschil maken? Misschien wel, want in topsport telt elk procentje. Maar zondag volgt een nieuwe tijdrit en daarin wil Evenepoel weer tijd nemen op de concurrentie. De kans is dus groot dat hij dan opnieuw leider is. Het grootste argument om de roze trui af te staan, zijn de plichtplegingen die je als leider hebt. Dat klopt, maar als leider in het jongerenklassement zal of zou hij sowieso nog naar het podium moeten gaan.

Ik zal niet zeggen dat Evenepoel al die interviews met de grote glimlach doet, maar hij weet dat het erbij hoort en hij beseft dat het geen zin heeft om zich daarin druk te maken. Christophe Vandegoor

Je moet ook met de pers praten, maar interviews geven vindt hij niet zo erg, zo ondervond ik vorig jaar in de Vuelta. Hij doet dat in drie talen, om de beurt, voor de start en na de finish. Ik zal niet zeggen met de grote glimlach, maar hij weet dat die interviews erbij horen en hij beseft dat het daarom geen zin heeft om zich daarin druk te maken. Want dat levert negatieve energie op en die kan je in een grote ronde missen als kiespijn. Ik herinner me een aankomst bergop in het Baskenland, enkele ritten nadat Evenepoel leider was geworden in de Vuelta. Na mijn derde vraag wilde ik nog een vierde stellen, maar de persman van de Vuelta verbood dat. "Neen", zei Evenepoel, "Ik beantwoord die vraag, dat is geen probleem." Waarna die persman goed wist wie de baas was.

"Met het busje was hij soms even snel in het hotel als met de ploegbus"