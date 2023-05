2 miljoen ticketaanvragen: Milan-Inter levert Italiaanse recordopbrengst op

Milaan is vanavond het epicentrum van het Europese voetbal. Milan en Inter spelen in San Siro hun heenmatch in de halve finales van de Champions League. Dat het stadion in geen tijd uitverkocht was, is het understatement van de dag. Milan kon zijn thuishaven liefst 26 keer vullen en Inter zal volgende week de kassa nog meer laten rinkelen.