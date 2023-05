Wat is een vernauwde liesslagader en waarom teistert het vooral het wielerpeloton?

Een vernauwde liesslagader is een vrij gekend fenomeen. Het komt hoofdzakelijk voor bij wielrenners die vele kilometers afmalen.

Door het veelvuldig opheffen van het been - in de typische voorovergebogen houding op een koersfiets - komt er een afknapping van de slagader of het typische "knikje”.

In vele gevallen komt ter hoogte van het befaamde knikje een klein letsel aan de binnenkant van het bloedvat, waardoor het gaat verdikken. Dat herstelproces herhaalt zich keer op keer. Op termijn krijg je dus een vernauwing in die slagader.

"Iemand die af en toe gaat fietsen, zal er nooit last van krijgen”, vertelt sportarts Kris Van der Mieren.

Door de vernauwing komt er veel minder zuurstofrijk bloed in de spieren, waardoor het ene been na enkele uren fietsen nog perfect aanvoelt. Het andere been met de vernauwde liesslagader is helemaal verzuurd.

"Hoe dieper je in de beugel kruipt, hoe meer de slagader afgeknapt is en hoe meer je er last van gaat krijgen", aldus de bondsarts van Belgian Cycling.