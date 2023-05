Remco Evenepoel kent het ideale scenario: "Maar zal niet kwaad zijn als ik roze trui niet kwijt ben"

Heeft Remco Evenepoel van zijn concurrenten geleerd dat elke seconde van belang kan zijn in een grote ronde?

"We zaten gewoon vooraan", relativeerde hij in het flashinterview. "We wilden de afdaling op kop nemen, want de wegen waren gevaarlijk door de regen."

"Ik zag dat Jumbo-Visma achter ons reed en het kostte niet te veel energie. Als de seconden daar liggen, dan hoef je daar niet bang van te zijn."

"Ik pak een seconde op Primoz en 3 seconden op de rest. Dat is goed na een vrij rustige dag met een hectische finale."

"Het was niet het plan", voegde hij er nog aan toe bij Renaat Schotte. "Maar Klaas (Lodewyck, ploegleider) had me gezegd dat ik mocht meedoen als de klassementsmannen er voor wilden gaan."

"Het is beter om een seconde mee te nemen dan om er een af te geven. Het was niet zoals die sprint tegen Egan Bernal in 2021. Het was niets geks, het ideale scenario."