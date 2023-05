Greet Minnen verliest in Saint-Malo haar eerste WTA-finale

Greet Minnen (WTA 173) is er in het Franse Saint-Malo niet in geslaagd haar eerste WTA-toernooi in het enkelspel te winnen. De 25-jarige Kempense verloor in de finale in twee sets (6-3 en 6-4) van het Amerikaanse topreekshoofd Sloane Stephens (WTA 48), een voormalig winnares van de US Open (2017). De partij duurde een uur en veertig minuten.