Jan Tratnik over botsing die hem de Giro kost: "Mijn hart is gebroken"

Jan Tratnik had zich veel voorgesteld van deze Ronde van Italië, maar al zijn dromen vielen hard in het water tijdens een laatste trainingstochtje.



"Ik zoek nog altijd naar de reden waarom dit allemaal is moeten gebeuren", schrijft hij op Instagram.

"Het was een mooi ochtendritje, ik was opgewonden omdat ik wist dat het de laatste training voor de Giro was."

"Maar op 2 kilometer van ons hotel kwam een auto mijn kant opgereden. Ik kon niets meer doen. De vrouw had mij niet gezien en reed recht op mij af."

"Ik heb een veel zwaardere blessure kunnen vermijden door op het laatste moment nog naar rechts te zwenken. Ik vloog de lucht in en botste op een boom en belandde vervolgens op de grond."

"Het lijkt erop dat mijn knie en scheenbeen het zwaarst gehavend zijn. Dit is heel erg triest en een bittere ontgoocheling, maar aan de andere kant mag ik ook blij zijn hoe het is afgelopen. Auto-ongelukken kunnen wreed zijn."

"Ik mag hier nu vooral niet al te lang bij stilstaan, maar moet mijn blik weer naar de toekomst wenden. Mijn hart is gebroken dat ik niet met de andere "bijtjes" (zijn collega's bij Jumbo-Visma) kan rijden, maar ik wens hen alle succes toe. Hopelijk hebben we hiermee alle pech gehad."