Jumbo-Visma verliest ook Jan Tratnik voor Giro: "Een vrouwtje reed hem aan"

Jumbo-Visma zal kopman Primoz Roglic liefst onder een stolp aan de start van de Giro brengen, want er lijkt een vloek te rusten op de Nederlandse ploeg.



Eerst moest de ene renner na de andere afhaken met corona of een blessure. Zo konden we een streep trekken door de namen van Jos van Emden, Tobias Foss, Robert Gesink en Wilco Kelderman.



Aan dat lijstje kunnen we nu ook de naam van Jan Tratnik toevoegen. De Sloveen werd tijdens een laatste training op de tijdritfiets aangereden.

"Op een brede rechte weg reed een vrouwtje in een postautootje hem van de weg", vertelt ploegleider Marc Reef. "Hij kon zich nog een beetje afwenden, maar niet genoeg om haar te ontwijken."

"Jan ging over de motorkap, waarbij hij zijn knie bezeerde. Op de MRI werd duidelijk dat het onmogelijk is voor hem om te starten."