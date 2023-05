Jago Geerts sprokkelt 10 WK-punten in kwalificatierace GP van Spanje

Met zijn zege in de kwalificatierace heeft Jago Geerts (Yamaha) zaterdag zijn leidersplaats in de MX2-klasse nog wat verstevigd. Geerts was in Spanje sneller dan landgenoot Lucas Coenen (Husqvarna).

De Duitser Simon Laengenfelder (GasGas) werd zaterdag 3e, de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna) 4e. De top 5 werd vervolledigd door de Italiaan Andrea Adamo (KTM).

In de WK-tussenstand heeft Jago Geerts nu 275 punten. Adamo en de Wolf volgen met respectievelijk 235 en 227 punten. De 16-jarige Lucas Coenen staat 9e met 139 punten. Liam Everts (KTM), die zaterdag 10 werd, staat op de 7e plaats met 158 punten.

Lucas' tweelingsbroer Sacha Coenen (KTM) werd zaterdag 17e in de kwalificatierace. Hij scoorde vorige zondag in de GP van Portugal zijn eerste punten en staat op de 26e plaats (11 punten) in het wereldkampioenschap.

De kwalificatieraces leveren dit seizoen punten op voor het wereldkampioenschap, maar tellen niet mee in de Grand Prix-stand van zondag.