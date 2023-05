Goffin botst op topreekshoofd in Challenger in Aix-en-Provence en zakt uit top 100

Goffin is teruggevallen naar de 95e plaats op de ATP-ranking. Hij miste de Australian Open begin dit jaar door buikgriep en liep in februari in Marseille een knieblessure op.

Sindsdien raakte hij maar moeilijk op dreef. In Monte Carlo ging hij er begin vorige maand in de 1e ronde uit, in Barcelona haalde hij de 2e ronde, in Madrid was weer de 1e ronde zijn deel. Het Challenger-toernooi in Aix-en-Provence moest hem weer wat vertrouwen geven met het oog op Roland Garros.

Goffin schopte het tot de halve finale, maar daar riep het Amerikaanse topreekshoofd Tommy Paul hem een halt toe. In de eerste set toonde de Luikenaar zich nog weerbaar, maar een set pakken lukte niet.

Voor het eerst sinds de zomer van 2014 zakt Goffin zo uit de top 100 van de ATP-ranking.

De wedstrijd werd nog even verstoord door een veldbestormer, maar dat oponthoud kon Tommy Paul niet afstoppen.