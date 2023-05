Goffin moet knokken tegen Franse tiener voor plek bij top 4 in Challenger

Goffin is in Aix-en-Provence vooral op zoek naar vertrouwen voor zijn deelname aan Roland Garros. Maar de zeges vallen hem ook op het Challenger-circuit niet zomaar in de schoot.

De 32-jarige Luikenaar haalde het in de kwartfinale in drie sets van de 18-jarige Fransman Arthur Fils (ATP-124). Hij verloor de eerste set met zware 1-6-cijfers, won de tweede met 6-3 en trok in de derde pas na een tiebreak (8/6) aan het langste eind. De match duurde twee uur en twintig minuten.

In de halve finales neemt Goffin het op tegen het Amerikaanse topreekshoofd Tommy Paul (ATP-17) of de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP-119).

Voor David Goffin is het toernooi van Aix-en-Provence zijn tweede Challenger dit seizoen. Eind januari won hij in eigen land het BMW Open in Louvain-la-Neuve (145.000 euro). Op ATP-toernooien kende Belgiës nummer 1 in 2023 nog maar weinig succes. Een kwartfinale begin dit jaar in het Nieuw-Zeelandse Auckland is zijn beste resultaat