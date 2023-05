Ganna waarschuwt zijn collega's: "Als je pizza met ananas eet, moet je uit de race worden gezet"

Met 3 eindwinnaars in 5 jaar tijd (Chris Froome, Egan Bernal en Tao Geoghegan Hart) kan Ineos een schitterend rapport neerleggen in de Ronde van Italië.



Deze keer trekken ze met Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart met 2 geljkwaardige kopmannen ten strijde. Zal dat wel werken, was op de persconferentie een van de meest gehoorde vragen.



"Dat hangt af van de aard van de renners. Ik heb de Tour gewonnen toen we een gedeeld kopmanschap hadden", zegt Thomas. "Het jaar erna ging het ook, toen Egan en ik het kopmanschap deelden."

"Bij Brad (Wiggins) en Froome lukte het ook, maar was de sfeer wel een stuk minder. Dat zal bij ons geen probleem zijn. Tao en ik kennen elkaar goed. Ik denk dat het een grote meerwaarde is tegenover de andere teams."

"Uiteraard zal de druk voornamelijk op Evenepoel en Roglic liggen, maar wij kijken niet enkel naar hen. Er zijn nog andere goeie renners in deze koers."