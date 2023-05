Marianne Vos moet 12 jaar jongere Charlotte Kool voorlaten in de sprint, maar ze leidt wel in de Vuelta

Vorig jaar was Charlotte Kool bij DSM nog de sprintloods van Lorena Wiebes, maar nu die naar SD Worx is getrokken, kan de 24-jarige Nederlandse helemaal haar eigen kans gaan.



In La Vuelta Femenina hoefde Kool alvast geen rekening te houden met haar voormalige kopvrouw. Aan Marianne Vos had ze wel een vette kluif, al won ze de sprint uiteindelijk nog met een half wiel voorsprong.



Dat had helemaal anders kunnen uitdraaien, want Chloe Dygert had zich kort daarvoor niet neergelegd bij de onvermijdelijke massasprint in Pilar de la Horadada. Op 500 meter van de finish ging de Amerikaanse aan de haal.



Dygert werd vlak voor de finish enkel nog door Vos en Kool ingehaald. Het zou in ieder geval een comeback door de grote poort geweest zijn, want de voormalige wereldkampioene tijdrijden reed vanwege het Epstein Barr-virus geen koers meer sinds de Omloop van 2022.

Dygert had een dubbelslag kunnen slaan, maar nu ziet ze de koek verdeeld worden door de Nederlandse vrouwen: Kool de ritzege en Vos de leiderstrui.