Gehoord in de nieuwe '90 minutes': "Vincent Janssen nóg belangrijker dan Toby Alderweireld"

90 minutes

De Bekers der Lage Landen waren niet om van te smullen, maar Antwerp maakte van een grijze match toch een rood-witte triomf. Hopelijk voor the Great Old raken ze de beker deze keer niet kwijt… Johnny Heitinga mag de T1 zo stilaan van zijn borst halen. Er zat eindelijk wel weer wat leven in de Spurs. Genk-Club deed deugd aan het voetbalhart, en we deden ook even aan Play-off II: Cercle zal pas een penalty krijgen als er een dode valt. Tot slot is dit een podcast mét onmiddellijke rechtzetting.