Gespot in tribune: Alfred Schreuder steunt ex-ploeg (of toekomstige ploeg?) Club Brugge tegen Genk

Het is geen toeval dat Schreuder (50) net nu komt supporteren voor zijn ex-club. De Nederlander wordt sinds het ontslag van Scott Parker in verband gebracht met een terugkeer naar Jan Breydel, waar hij vorig jaar Philippe Clement opvolgde en meteen kampioen werd.



Na de titel met Club trok Schreuder naar de Nederlandse landskampioen Ajax, waar hij tussen 2018 en 2019 assistent was onder Erik ten Hag. Maar in Amsterdam kon hij geen succesverhaal schrijven.



Na een goede start in zowel de Eredivisie als de Champions League ging het steil bergaf. Na veel protest van de Amsterdamse fans werd Schreuder eind januari ontslagen.

Een terugkeer naar Club Brugge lijkt nu dus tot de opties te behoren. Schreuder kent het huis en zou dan ook een relatief veilige keuze zijn van het Brugse bestuur. Wordt ongetwijfeld vervolgd.