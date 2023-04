Corona houdt Giulio Ciccone uit de Giro: "Mijn hart is gebroken"

Een dag na Luik-Bastenaken-Luik testte Giulio Ciccone een positieve coronatest af. Toen was er nog sprake van lichte symptomen en bleef de hoop bestaan om op zaterdag 6 mei aan de start te staan van de Ronde van Italië.

Nu gaat daar definitief een streep door, meldt Trek-Segafredo. Sinds zijn positieve test op 24 april heeft Ciccone niet meer kunnen trainen door sinusitis, hoesten en vermoeidheid.

"De beslissing werd vandaag in onderling overleg genomen door de renner en het team, na het vaststellen van aanhoudende symptomen en de korte tijd die nog rest om gezond en competitief te geraken voor de Giro. We waren het erover eens dat de nodige tijd om volledig te herstellen niet aanwezig was."

Een aderlating, want Ciccone heeft al drie Giro-ritzeges op zijn palmares staan en hij bewees dit seizoen al zijn vorm met etappezeges in de rondes van Valencia en Catalonië én een 13e plaats in Luik-Batenaken-Luik.

De 28-jarige Ciccone had het erg lastig om de knoop door te hakken. De komende Giro start in de Abruzzen, zijn thuisregio. "De Giro opgeven breekt mijn hart, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren", beseft de Italiaan. Hij zal zich nu richten op een volledig herstel, en gaat in mei zijn wedstrijdprogramma opnieuw plannen.