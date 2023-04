KV Kortrijk moet transfermarkt op voor bestuurskamer: voorzitter en manager stoppen

Kortrijk sloot de reguliere competitie af op de 14e plek. Het mag dus nog een jaar langer in 1A blijven, maar er ligt in het tussenseizoen wel werk op de plank. Zo is duidelijk dat coach Bernd Storck zal vertrekken en nu verdwijnen er ook sterkhouders uit het bestuur.

Ronny Verhelst was sinds 2020 voorzitter van Kortrijk, Matthias Leterme was zelfs al sinds 2009 bij de club betrokken.

"Onder hun leiding is KV Kortrijk uitgegroeid tot een stabiele club, zowel op als naast het veld", klinkt het op de site van de club. "De club is hen daar zeer dankbaar voor en wij wensen hen het beste toe voor de toekomst."

Beiden zullen in het belang van de club hun rol blijven opnemen in afwachting van de aanduiding van hun opvolgers.