Bashir Abdi valt het Belgisch en Europees record op de 10.000 meter aan

Abdi zal in het Koning Boudewijnstadion proberen onder 26'46"57 te duiken. Dat is de chrono die de Brit Mo Farah in 2011 liep tijdens een Diamond League-meeting in Eugene (VS).

6 wereldtoppers in Brussel

Kim Gevaert: "Ik vind het heel fijn om toernooidirecteur te zijn"

Kim Gevaert voelt zich in haar sas als leading lady van de Memorial, de voormalige sprintkoningin volgde eind 2021 de naar het BOIC vertrokken Cédric Van Branteghem op.



Het wordt de 2e Memorial onder haar leiding: "Het voorbije anderhalf jaar is best een intensieve periode geweest, maar ik vind het heel fijn om te doen."



"Ik krijg de kans om mijn verschillende talenten aan te spreken en verder te ontwikkelen. Ik moet nog groeien in deze rol, maar het allerbelangrijkste is om de Memorial groot te houden en er een fijne sportavond van te maken."



Gevaerts dagen zijn erg goed gevuld. Ze legt af en toe contacten met atleten, maar het grootste deel van haar tijd besteedt ze aan het onderhouden van banden met sponsors en partners.



Ze kan daarbij ook rekenen op Wilfried Meert, die de meeting in 1977 oprichtte ter nagedachtenis van Ivo Van Damme en deed uitgroeien tot een van de belangrijkste afspraken op de atletiekkalender. "We bellen vaak. Wilfried heeft een adressenboek van onschatbare waarde."