Engeland kijkt uit naar "Duel des Oordeels" tussen City en Arsenal: keren titelkansen straks definitief?

Mind the gap.

In Engeland wordt het iconische zinnetje niet langer exclusief gebruikt om de kloof tussen de treindeuropening en de rand van het perron te onderstrepen.



Dé kloof is die tussen Arsenal en Manchester City geworden.

Begin april telden de Gunners namelijk een comfortabele marge van 8 punten op de titelverdediger. Alleen vergooide de club uit Londen vervolgens twee keer een dubbele voorsprong tegen Liverpool en West Ham. Vorige week kwam Arsenal dan weer niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen hekkensluiter Southampton.

Dure uitschuivers.

Want de kloof mag op papier dan wel 5 punten zijn, in de realiteit is de marge verwaarloosbaar geworden. Manchester City heeft immers nog twee inhaalmatchen te goed en telt een beter doelsaldo dan Arsenal.

Bij winst in de onderlinge confrontatie van vanavond hebben Kevin De Bruyne en co hun titeldroom dus weer stevig in eigen handen.

"Judgement Day", koppen de Engelse woensdagkranten over "een van de grootste wedstrijden van het voorbije decennium".