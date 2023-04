Het jaar te veel voor Annemiek van Vleuten? "Door haar werkt de rest harder en zetten ze ook stappen"

Van Vleuten won vorig jaar de 3 grote rondes bij de vrouwen, de Giro, de Tour en Vuelta, naast de Omloop, Luik-Bastenaken-Luik en het WK. Dit jaar staat haar teller nog op nul. Deels door pech, maar het komt er dit jaar ook gewoon niet uit. Of nog niet? Heyerick: "Is ze volledig aan het mikken op de Tour? Maar Annemiek kennende wil die alles winnen. Die komt niet naar Luik om 2e viool te spelen." Creteur kent een verklaring: "Van Vleuten zegt dat ze dezelfde waarden trapt als vorige jaren, maar dat de anderen beter zijn geworden." Heyerick beaamt: "Ik heb Riejanne Markus, de Nederlandse kampioene en zondag 4e in Luik, geïnterviewd en die zegt ook dat de top veel breder geworden is en dat ze allemaal stappen hebben gezet. Dat is de laatste jaren opvallend." "Heel overdreven gezegd was Annemiek misschien lange tijd koning eenoog in het land der blinden geweest. Maar je ziet dat de rest stappen zet. En dan is dit logisch, ook als je al 40 jaar bent..."

"Motivatie van Vollering was Van Vleuten kloppen in haar laatste jaar"

Van Vleuten heeft zelf voor die kwaliteitsboost gezorgd. "Vollering zei zelf dat Van Vleuten in feite het peloton heeft uitgedaagd om nog meer te gaan werken", zegt Creteur.



"Vollering zegt dat ze meer gewerkt heeft, omdat ze de motivatie had om Van Vleuten in haar laatste jaar nog te kunnen kloppen."



"Als Van Vleuten hetzelfde jaar had gereden als vorig jaar en Vollering zou pas volgend jaar beginnen te winnen, dan zouden ze gezegd hebben dat Van Vleuten er niet is", klinkt het in koor.



Van Vleuten is de referentie op het vlak van professionalisme, weet Heyerick. "Ze leeft al jaren als een pater. Als de anderen dat gezien hebben en daar een voorbeeld aan nemen, dan kunnen zij alleen maar groeien in hun sport."



Creteur vond het heel opvallend dat Van Vleuten afgelopen winter haar aanpak licht wijzigde. "Ze had de biochemist van marathonloper Eliud Kipchoge in de arm genomen. Wat een biochemist ook moge zijn? Met die man ging ze meer op explosiviteit trainen.... Maar dat is er blijkbaar niet uitgekomen."



Heyerick begrijpt die move niet: "Als je alles wint en je gaat dan op je 40 jaar nog je aanpak veranderen... Dat is niet nodig. Misschien had ze na al die jaren wat vernieuwing nodig. Maar ik zou zeggen: doe zo verder op de manier waarop je het al jaren kunt."



Aan Van Vleuten in de Vuelta, de Giro en de Tour dit jaar om beterschap te tonen.