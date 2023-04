Zulte Waregem in tranen na degradatie: "Deze club hoort niet in tweede klasse"

Een match naar het beeld van het seizoen. "Ik kan niks zeggen over motivatie of strijd. We speelden mee voor een resultaat, maar blijven met lege handen achter."

"Het kan niet dat je in zo'n wedstrijd na tien minuten twee doelpunten achterstaat", vond Jelle Vossen. "Er was bij veel jongens te veel spanning of schrik aanwezig. Je krijgt de kans om het alsnog te klaren, en dan lukt het niet."

Hoe viel de dramatische start van Essevee te verklaren? In dé match van de waarheid was het niet op de afspraak in de openingsfase en incasseerde het meteen twee tegengoals.

Zeker in de wedstrijden tegen Seraing en Oostende hebben we het verloren.

"We zijn absoluut niet één van de drie slechtste ploegen dit seizoen", ging Vossen verder. "Met de jongens in dit team is er zeker kwaliteit om in de Jupiler Pro League te blijven, zeker na de versterkingen bij Nieuwjaar. Ook de club hoort niet in tweede klasse, met zo'n vol stadion dat erachter gaat staan."

Zulte Waregem kwam zondag dicht bij een mirakel, maar dat had niet gemoeten, aldus Vossen. "Zeker in de wedstrijden tegen Seraing en Oostende hebben we het verloren. We komen daar op voorsprong maar verliezen in extremis toch nog punten. Dat zijn hele dure punten in een seizoen met drie zakkers."



"Weinig woorden voor het gevoel dat vandaag overheerst, enorme ontgoocheling", besluit Vossen. Wanneer de interviewer hem naar de toekomst vraagt, komt hij vijf gebroken woorden ver, voor het interview gestaakt moet worden: "Ik wil sowieso nog voetballen..."