Noah De Schryver tikte aan in 2'10"83, goed voor de zege in de finale. Hij deed zo beter dan zijn vorige Belgisch record (2'11"60), dat hij ruim 2 weken geleden zwom in Eindhoven.

Helaas voor de 21-jarige Belg volstond zijn BR niet om zich te plaatsen voor het WK zwemmen dat later dit jaar plaatsvindt in Fukuoka (Jap). De WK-limiet staat op 2'10"32.