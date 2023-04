Noah De Schryver breekt Belgisch record 200m schoolslag (maar dat volstaat nog niet voor WK-deelname)

Noah De Schryver zwom het nieuwe Belgische record in de reeksen van een kwalificatiewedstrijd in Eindhoven. De klok stopte na 2'11"60, bijna een seconde sneller dan Basten Caerts in 2016 (2'12"57).



Om ook naar het WK uitgestuurd te worden, moet De Schryver nog een stukje sneller, want de limiet ligt op 2'10"32. Mogelijk nadert hij die tijd vanavond al, wanneer de finale van de 200 meter schoolslag op het programma staat.