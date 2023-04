Lokeren-Temse droomt na promotie in Tweede Nationale: "Sfeer zoals tijdens de hoogdagen"

Daknam daverde als vanouds. Lokeren-Temse kroonde zich dit weekend tot kampioen in Tweede Nationale. Een sportief succes na het faillissement van Lokeren in 2020. "Lokeren leeft", doet voorzitter Hans Van Duysen het verhaal over de wederopstanding van zijn club.

Lokeren-Temse verzekerde zich gisteren - met nog vier speeldagen op de kalender - van het kampioenschap in Tweede Nationale.

"Het stond in de sterren geschreven", vertelt voorzitter Hans Van Duysen. "Het was niet langer de vraag óf, maar wel wanneer we zeker zouden zijn van de titel. Dat we het hier in ons eigen Daknamstadion over de streep kunnen trekken, is fantastisch."

Voor meer dan 5.000 uitzinnige fans won het zijn wedstrijd tegen Olsa Brakel gisteren met het kleinste verschil. De club is zo opnieuw begonnen aan zijn terugweg naar boven.

Drie jaar geleden dacht iedereen nog dat we op sterven na dood waren. Hans Van Duysen

Lokeren degradeerde in 2019 uit de hoogste afdeling, waarna de club in 2020 failliet ging. Na een fusie met KSV Temse maakte de club een doorstart in Tweede Nationale. Met succes, zo blijkt.

"De sfeer doet momenteel denken aan de hoogdagen van weleer. Lokeren leeft. Drie jaar geleden dacht iedereen nog dat we dood en begraven waren." "Onze missie was om het voetbalplezier terug te brengen naar Daknam. Daar zijn we toch in geslaagd. Vanavond vieren we nog, daarna richten we onze pijlen al opnieuw op volgend seizoen."