De analyse van Karl en José: "Zege van Remco is de bevestiging van een generatie die voor spektakel zorgt"

Met de zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik konden onze commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer ook een punt zetten achter het voorjaar. "Het is gewoon du jamais vu. Ik zit al 50 jaar in de profwielrennerij en ik heb dit soort wielrennen nooit gezien", mijmert de éminence grise.

Karl: "Het klassieke wielervoorjaar zit erop, tot onze spijt wel een beetje. Maar aan de andere kant, we hebben een echte apotheose gekregen, want Remco Evenepoel volgt zichzelf op als winnaar van Luik-Bastenaken-Luik." "Hij doet dat in een maagdelijk witte outfit als wereldkampioen: witte broek, witte trui en andermaal na een geweldig nummer. Je kan het aankondigen, je kan erover denken en dromen, maar je moet het ook maar doen." José: "Het is gewoon uit het boekje, als zoiets al ooit in een boekje gestaan heeft, ik denk het niet. De manier waarop is fenomenaal en het is eigenlijk een verlengstuk van het voorjaar dat we gezien hebben." Karl: "Heeft het wegvallen van Tadej Pogacar - letterlijk - deze koers, het patroon, het beeld van deze koers veranderd? Of zouden we ongeveer hetzelfde beeld hebben gekregen?" José: "Ongeveer hetzelfde beeld met - denken wij - Pogacar mee. Wie dan de winnaar wordt, dat weten we niet. Het zou nog altijd een geweldige wedstrijd geworden zijn." "Dit is hetzelfde verhaal als Wout van Aert-Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. Wie ging winnen? Maar dat we een heel goeie Remco Evenepoel gezien hebben en dat hij van dit peloton - zonder Pogacar - veruit de beste was." Karl: "Dan moeten we er ook niet over speculeren."

Moeten we een man van het voorjaar kiezen? Neen. José De Cauwer

Karl: "Het is een heel mooi wielervoorjaar geweest. Het is eigenlijk de bevestiging van de generatie die er staat en een generatie die voor spektakelrijke koersen zorgt." José: "Het is gewoon du jamais vu. Het is inderdaad nooit gezien. Ik zit al 50 jaar in de profwielrennerij en ik heb dit soort wielrennen nooit gezien. Ik heb een fantastische Merckx meegemaakt, een fantastische Roger De Vlaeminck en anderen meegemaakt. Maar nu met zovelen op dit niveau? Nooit gezien!"



Karl: "Je moet dan een man van het voorjaar kiezen. Na Roubaix zeiden we Mathieu van der Poel, want die had met Sanremo en Roubaix 2 monumenten gewonnen. Maar dan is Pogacar aan een formidabele reeks begonnen. Hij had de Ronde gewonnen, pakt daar nog eens de Amstel en Waalse Pijl bij en Remco Evenepoel rijdt één voorjaarskoers en wint die." José: "Ja, dan kies ik toch tussen Van der Poel en Pogacar en dan blijf ik bij Pogacar, omdat hij een wedstrijd wint waarvan we nooit... Hij komt voor de 2e keer naar de Ronde en wint die." "Dat is heel weinig renners gegeven: iemand die al 2 keer de Tour gewonnen heeft en op zijn leeftijd en passant nog vlug de Ronde van Vlaanderen komt winnen." "Moeten we eigenlijk een man van het voorjaar kiezen? Neen." Karl: "Je kan ook een trio of een kwartet kiezen. Dan zijn ze erbij."

De standaard die ze de voorbije jaren als de Wolfpack gezet hebben in het Vlaamse voorjaar, die was er nu niet. José De Cauwer

Karl: "Patrick Lefevere haalt zijn gram, net als vorig jaar op de laatste dag van het klassieke voorjaar."

José: "Dat Remco Evenepoel op deze fantastische manier Luik-Bastenaken-Luik wint, heeft niets te maken met de kasseiklassiekers. Dit compenseert niet het andere. Dan kan je ook wachten tot het einde van het jaar om te kijken of je seizoen geslaagd is." "Dat seizoen was sowieso geslaagd als je ziet hoeveel koersen die ploeg al gewonnen heeft. Maar de standaard die ze de voorbije jaren als de Wolfpack hebben gezet in het Vlaamse voorjaar, die was er nu niet." "En komt dat nog terug? Dat wordt heel moeilijk, want dan hebben ze een kopman nodig die tegen die groten aanleunt en die is er voorlopig niet." "Asgreen was niet op niveau. Lampaert was goed, maar niet goed genoeg, toch niet tegen die mannen en dan is er een probleem. Maar is dat wel een probleem? Neen, want je kunt niet alles winnen." Karl: "Als je het ergens anders compenseert, dan is het geen probleem." José: "Dat die klassieke kern tekortkomt in de kasseiklassiekers, heeft te maken met het feit dat er een aantal wat ouder worden en tegelijkertijd met de concurrentie die zo stevig is geworden dat er maar een paar zijn die grote koersen kunnen winnen."

"Voor hetzelfde geld heb je nog een goeie Alaphilippe, maar die is dan - door omstandigheden - ook niet op de afspraak. En komt die goeie Alaphilippe nog terug? Dat zullen we dan wel nog zien." "Dat is een werk voor Alaphilippe zelf. Ondertussen hebben ze een van de meest formidabele renners van het peloton in hun ploeg en daar moeten ze heel blij mee zijn. Karl: "Die formidabele renner die Alaphilippe is, pakt budget weg die je zou kunnen investeren in die kern rond Evenepoel." José: "Daar heeft Patrick Lefevere het deze week in de krant al uitvoerig over gehad. Die feiten zijn daar. Alle respect, maar past Alaphilippe in de toekomst in de plannen van de ploeg rond Remco, die als klimmer volgend jaar naar de Tour gaat? Ik vraag het me af."

Pogacar krijgt van mij ook een 10. Mathieu van der Poel? Op basis van zijn koersen, een 10. Allé, tienen mogen we eigenlijk niet geven. José De Cauwer