Club Brugge ademt opnieuw trots en ambitie na klein mirakel, Noa Lang jent Gent op sociale media

Trotse trainer De Mil

"Ik voel me ongelooflijk trots", straalt trainer Rik De Mil na de onwaarschijnlijke zege en ommekeer.

"Trots op deze groep, omdat we van heel ver komen. Zo zie je maar dat je veel kan bereiken als je samen naar een bepaald doel werkt. Zeker als je er week na week in gelooft, zelfs op momenten dat je er niet goed voor staat."

"Het liep gewoon allemaal goed vandaag. Het is niet zo verrassend, want we toonden de afgelopen weken heel wat beterschap in ons voetbal. Vandaag koppelden we dat aan efficiëntie, dan krijg je zo'n wedstrijd."

De T1 van Club Brugge is blij voor zichzelf, de spelers, maar vooral voor de supporters. "Dankzij hen hebben we de afgelopen weken dit niveau gehaald. Het is ook voor hen dat we het doen."