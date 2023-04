Gent vergooit plek 4 en Zulte Waregem degradeert: dit zijn de play-off poules na halvering van punten

Club Brugge wipt nog over Gent

De kalender van de Champions' Play-offs

Cercle Brugge haalt de top 8, seizoen voorbij voor Anderlecht

Eind april en Anderlecht mag al op vakantie. Na een dramatische zevendaagse met nederlagen tegen Genk en AZ volgde ook een nederlaag tegen KV Mechelen. Ach, veel had het toch niet uitgemaakt, want Cercle Brugge won wél in Zulte Waregem en speelt de Europe play-offs.

De kalender van de Europe Play-offs

Zulte Waregem degradeert

Na 18 jaar is het sprookje van Zulte Waregem in eerste klasse voorbij. Tegen Cercle Brugge gooide Essevee zelf zijn ruiten in door een dramatische start - na 8 minuten stond het al 0-2. De thuisploeg vocht zich nog naar de gelijkmaker, maar incasseerde in het absolute slot de doodsteek.