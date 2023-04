Alejandro Valverde is het nog niet verleerd: Spanjaard wint meteen zijn eerste gravelrace

Alejandro Valverde heeft zijn debuut in de gravelwereld niet gemist.

De 42-jarige Spanjaard won in het Spaanse Berja meteen zijn eerste gravelwedstrijd. Valverde haalde het in La Indomable in Berja na een lange solo.

De wedstrijd staat best hoog aangeschreven in de gravelwereld: het gaat om een manche van de UCI Gravel World Series, de officieuze Wereldbeker in het gravelcircuit. Ook de Britse veldrijder Cameron Mason, derde, haalde het podium van de wedstrijd.

Valverde zette eind 2022 een punt achter zijn carrière als wegrenner. Hij heeft onder meer vier overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik, vijf in de Waalse Pijl, een eindzege in de Ronde van Spanje en een wereldtitel op zijn palmares staan.