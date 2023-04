Tiesj Benoot pareert kritiek over afwezige Vingegaard en Roglic: "Het slaat nergens op"

Overal waar je fietst op voorjaarswegen, kom je Tadej Pogacar tegen. Rittenkoersen, kasseien of de Ardennen: de Sloveen neemt het allemaal op zijn bord.

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard fietsten de voorbije maanden met hun weegschaal en lieten zich niet verleiden tot voorgerechtjes. Hun hoofdschotel - de Giro en de Tour - primeert.

"Dat er kritiek is op hun afwezigheid? Dat vind ik absoluut niet terecht", antwoordde ploegmaat Tiesj Benoot kordaat bij de ploegvoorstelling van Luik-Bastenaken-Luik.

"Als je dan in de Giro of de Tour afgemaakt wordt, dan vraagt men waarom ze in het voorjaar gekoerst hebben. Dat slaat echt nergens op."

"Als de Giro het doel is van Primoz, dan moet de ploeg doen wat ze een goeie voorbereiding vinden. Dat was zonder Luik. Hetzelfde geldt voor Jonas."

"Het is niet omdat een renner als Pogacar veel koerst, dat anderen dat ook moeten doen."

"Ik lees vaak dat het seizoen te lang is en te veel koersen telt, maar als je Luik niet rijdt, komt er ook kritiek. Het slaat nergens op", herhaalde hij nog eens.