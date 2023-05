Giro-uitdagers van Evenepoel en Roglic: "Duel is leuk voor de fans, minder fijn voor ons"

Nu de klassiekers achter de kiezen zijn, verhuist de aandacht van het peloton en de wielerliefhebbers nog meer naar de Ronde van Italië. Vanaf zaterdag 6 mei wordt er een duel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic verwacht, maar er zijn kapers op de kust. Renaat Schotte sprak 2 weken geleden met enkele tenoren in de Tour of the Alps.

Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma proberen hun kopmannen naar een roze delirium te loodsen, maar Ineos Grenadiers wil maar wat graag een stoorzender zijn. In de Tour of the Alps was het gros van hun Giro-blok aanwezig en ze imponeerden er met hun klimtrein. Op papier moet Geraint Thomas de spits worden. De 36-jarige Welshman won de Tour in 2018 en eindigde vorig jaar 3e in Parijs. "Ik voel me week na week beter", vertelde hij in Italië aan Renaat Schotte. "Het was een moeizame start van het seizoen door ziekte."

De slotweek van de Giro is verdomd lastig. Daar kun je alles winnen of verliezen. En de klimtijdrit op de voorlaatste dag is supersteil. Geraint Thomas

"Onze ploeg draait ook goed", onderstreepte Thomas meermaals. In de zware rittenkoers won Tao Geoghegan Hart en waren ook Pavel Sivakov en Laurens De Plus duidelijk op dreef. "Wij hebben inderdaad een van de beste ploegen, maar het klopt dat iedereen een battle verwacht tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic." "Die strijd hebben we al gezien in Catalonië en het is fenomenaal wat ze de jongste jaren al gedaan hebben. Voor ons wordt het in de Giro misschien niet zo leuk, maar des te meer voor de liefhebbers." Thomas heeft in 4 Giro-deelnames nog geen potten gebroken en wil vooral zijn ervaring gebruiken, zeker in de slotweek. "Die is verdomd lastig. Daar kun je alles winnen of verliezen. En de klimtijdrit op de voorlaatste dag is supersteil. Het is gek."

Tao Geoghegan Hart: "Remco Evenepoel is een van mijn favoriete renners"

Geraint Thomas moet zijn conditie nog wat bijschaven, ploegmakker Tao Geoghegan Hart speelt al een heel voorjaar met de pedalen. De Brit won de coronaversie van de Giro in 2020, maar leek daarna een eendagsvlieg te worden. Dit jaar recht hij zijn rug met onder meer een 3e plaats in Tirreno-Adriatico en de eindzege in de Tour of the Alps. "Dat Ineos de sleutel heeft in het duel tussen de twee topfavorieten? Dat zou betekenen dat dat ons uitgangspunt is, maar wij willen zelf vooral goed koersen." "Evenepoel en Roglic zijn de topfavorieten en iedereen praat over hen, maar de Giro telt 21 ritten en veel meer deelnemers." "We hebben wel al een stukje gezien van dat duel in de Vuelta, weliswaar in andere omstandigheden. Iedereen is nieuwsgierig." Geoghegan Hart houdt de druk duidelijk af: "Wij trekken naar elke koers om er te presteren. Dat weet je als je voor deze ploeg rijdt." "Remco Evenepoel is alleszins een spectaculaire coureur, een van mijn favoriete renners in het peloton. Het is geweldig wat hij in 2022 gedaan heeft."

Jack Haig: "Ik sta met mijn vorm waar ik moet staan"