Tom Pidcock: "Op de Muur van Hoei was ik niet goed, nu voel ik me beter"

Vorig weekend sleepte Tom Pidcock een 3e plaats uit het vuur in de Amstel Gold Race, enkele dagen later kwam hij niet verder dan een 18e stek in de Waalse Pijl.

"Woensdag was ik niet goed", vertelt de renner van Ineos. "En de Muur van Hoei liegt nooit."

"Ik was nog niet bekomen van de Amstel Gold Race waar ik me helemaal leeggereden heb."

"Nu voel ik me weer beter, maar het niveau ligt erg hoog. Na mijn val in de Tirreno heb ik Milaan-Sanremo gemist en heb ik enkele dagen niet kunnen fietsen. Dat is niet ideaal."